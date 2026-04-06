06 апреля, 18:48

Культура

Основатель Diesel Адриано Гольдшмид умер на 83-м году жизни

Фото: ТАСС/Zuma/Guo Zijun

Итальянский дизайнер и основатель Diesel Адриано Гольдшмид скончался на 83-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщают WWD и SkyTG24.

"Прощай, мой первый босс. Мой наставник", – написал в своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) сооснователь бренда Diesel Ренцо Россо.

Гольдшмид – итальянский дизайнер, широко известный как "крестный отец джинсовой ткани". Он стоял у истоков культовых джинсовых брендов Diesel, Replay, Gap 1969, Goldsign и AG Adriano Goldschmied.

Родился он 29 ноября 1943 года в итальянском городе Ивреа в еврейской семье. Профильного дизайнерского образования не имел и мечтал стать горнолыжником. В моду он попал почти случайно в начале 1970-х: начал с продажи импортных джинсов у входа в ночной клуб, затем открыл магазин King's Shop в горнолыжном курорте.

В 1974 году основал бренд Daily Blue, который предложил новые силуэты, необычные цвета и высокую цену, превратив джинсы в дизайнерскую одежду. В 1981-м создал Genious Group – стартовую площадку для будущих культовых брендов, включая Diesel и Replay.

Мировую славу ему принесла техника stonewash – стирка джинсов пемзой для искусственного состаривания, разработанная в 1980-х. Позже он экспериментировал с экологичными материалами, внедрял переработку и щадящие методы производства.

