Умер итальянский модельер Джорджо Армани

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Итальянский модельер, основатель бренда Giorgio Armani Джорджо Армани скончался на 92-м году жизни.

Изначально о его смерти сообщила газета La Repubblica. Журналисты напомнили, что в последнее время распространялась информация об ухудшении здоровья модельера. В июне он перенес воспаление легких.

Спустя некоторое время компания Armani Group на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена и признана в РФ экстремистской) подтвердила смерть модельера. В заявлении сказано, что дизайнер скончался в окружении родных.

Уточняется, что прощание с Армани состоится 6 и 7 сентября в Милане в выставочном центре модного дома Armani/Teatro, а похороны пройдут в частном порядке.

Армани родился 11 июля 1934 года в итальянском городе Пьяченца. Около двух лет он учился на медицинском факультете Миланского университета. Затем модельер прошел службу в армии, а в 1957-м начал работать кладовщиком в миланском универмаге La Rinascentre. Позже он стал оформлять витрины и закупать одежду для этой торговой точки.

В период с 1961 по 1967 год Армани работал ассистентом у дизайнера Нино Черутти, который владел предприятием, выпускающем мужскую одежду. Затем он был стилистом у модельеров Эмануэля Унгаро и Эрменеджильдо Зеньи. С 1970-х годов Армани разрабатывал эскизы одежды для нескольких итальянских брендов.

В 1974-м модельер презентовал под собственным именем первую коллекцию одежды, в которую входили классические мужские костюмы коричневого, серого и черного цветов. Популярностью пользовались пиджаки, которые впервые не были заужены книзу и не имели подплечников.

Через год Армани совместно с партнером Серджо Галеотти Армани открыл в Милане Дом Giorgio Armani. Тогда же была представлена первая мужская линия готовой одежды массового производства, а также разработана первая женская коллекция, в рамках которой модельер презентовал блейзер, созданный из мужского пиджака с подчеркнутой линией талии. Благодаря этой модели предприниматель попал на обложку журнала Time.

В 1979-м в США появился первый филиал Дома Giorgio Armani, а также был запущен более дорогой сегмент готовой одежды массового производства. Через три года Армани выпустил линию доступной одежды для массмаркета, детей, пляжа и линию нижнего белья. В 1988 году модельер стал продавать очки и колготки, а в 1991-м – молодежную одежду.

В 2001 году предприниматель открыл первый бутик в России, а через четыре года он выпустил линию одежды от кутюр. В 2006-м Армани стал первым дизайнером, который не допускал до показов моделей, чей индекс массы тела был меньше 18. В 2016 году модельер перестал использовать натуральный мех.

Армани оказал влияние на моду, скорректировав крой стандартного костюма и предложив неожиданные сочетания вещей, например твидовый пиджак с кожаными брюками. Одежду дизайнера приобретали многие звезды, в том числе актрисы Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу, а также актеры Ричард Гир, Роберт де Ниро, Мэл Гибсон, Брюсс Уиллис и Том Круз.

Вместе с тем модельер на протяжении долгого времени сотрудничал с кинематографом. Его костюмы носили Гир в картине "Американский жиголо" и "Красотка", Дэниел Крейг в "Казино Рояль", Джордж Клуни и Брэд Питт в "Тринадцать друзей Оушена", а также Леонардо Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит".

В 1982 году Дом Giorgio Armani подписал контракт с французским консорциумом L'Oreal, в рамках которого стороны договорились о производстве парфюмерии. Всего Армани выпустил свыше 80 брендовых ароматов. В 2000-х вместе с известным японским поваром Нобу Мацухиса в Милане был открыт гастрономический ресторан Armani Nobu. Помимо него, компания открыла несколько кафе Emporio Armani, ресторан Prive и Armani Bar в Гонконге.

В 2002 году была представлена линия ювелирных украшений, а в последующие годы Армани разработал для компании Mercedes-Benz кожаные сиденья песочного цвета, абсолютно черную приборную панель и обтянутый коричневой кожей руль. В 2006-м дизайнер создал форму для сборной Англии по футболу и для итальянских знаменосцев на Зимних Олимпийских играх в Турине.

Сам Армани на протяжении своей карьеры получал множество наград и званий, в том числе премию Неймана Маркуса за "выдающиеся достижения в области моды", титул почетного кавалера Италии "за вклад в отечественное искусство" и Superstar Award "за исключительный вклад в развитие искусства моды".

По состоянию на этот год, Армани являлся одним из богатейших людей Италии. Журнал Forbes оценивал его состояние в 11,6 миллиардов долларов. Модельер также был единственным акционером одноименной компании, ее креативным директором и председателем правления. Сейчас бренд Giorgio Armani насчитывает свыше 2 тысяч магазинов и бутиков в разных странах мира.

