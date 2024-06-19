Сын модельера Вячеслава Зайцева умер в возрасте 64 лет

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Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА Новости со ссылкой на Российскую академию художеств (РАХ).

При этом друг Зайцева-младшего Вадим Хусаинов уточнил СМИ, что у модельера было онкологическое заболевание. На данный момент дата и место прощания неизвестны.

Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года в Москве, где жил и работал. Руководил модельным агентством Zaitsev’s model management, был дизайнером собственной линии YeZ. Также числился постоянным членом жюри ряда профессиональных конкурсов дизайна и моделирования, таких как конкурс имени Ламановой, "Губернский стиль", Chapeau Fashon Start и текстильный салон в Иванове.