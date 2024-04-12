Corriere della Sera: умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли

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Итальянский дизайнер Роберто Кавалли ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, он давно болел.

В мире моды дизайнер приобрел известность благодаря нетривиальному яркому стилю.

Кавалли родился 15 ноября 1940 года во Флоренции. Мать модельера занималась пошивом одежды, а отец был горным техником. В 1957 году Кавалли поступил в Академию искусств во Флоренции, где обучался оформлению интерьера, однако диплом не получил. Дизайнер стал экспериментировать с красителями и методами печати на ткани, в результате чего создал серию цветочных рисунков на трикотаже.

В конце 1960-х годов Кавалли запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, который предоставил возможность окрашивать их в шесть цветов. Это изобретение стало известным среди модных домов Hermes, Pierre Cardin и других.

В 1970-х годах дизайнер основал собственный бренд Roberto Cavalli, который занимался производством футболок, джинсов и другой одежды. Затем модельер создал женскую коллекцию. В 1972 году во Флоренции прошел дебютный показ моделей дизайнера.

