Художница и возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла на 102-м году жизни

Фото: AP Photo

Художница Франсуаза Жило, которая была возлюбленной известного мастера кубизма Пабло Пикассо, умерла в возрасте 101 года в госпитале Манхэттена. Об этом сообщает издание The New York Times.

Жило в свое время выпустила книгу "Моя жизнь с Пикассо". Известно, что испанский деятель был против того, чтобы она публиковала ее, однако он проиграл три судебных процесса.

Художница родилась в 1921 году в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен. В 1943 году прошла ее первая экспозиция в оккупированном Париже. Именно там она и встретилась с Пикассо, который был старше ее на 40 лет.

Уже в 1948 году пара съехалась, у них родились двое детей. Их дочь стала самой известной наследницей Пикассо, так как она является дизайнером известного ювелирного дома Tiffany&Co.

Пара расстаралась в 1953-м, а спустя три года Жило стала женой своего коллеги Люка Симона. Уже в этом браке у нее родилась дочь Орелия. В 1962 году пара разошлась по взаимному согласию. Через восемь лет, в 1970-м, Жило вновь вышла замуж. На этот раз ее выбор пал на вирусолога Джонасона Солкома, который создал вакцину против полиомиелита.