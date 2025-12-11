В аэропортах Москвы сняты ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Chalabala

В столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на полеты вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты в Москве приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации БПЛА, летевших в сторону Москвы.



Всего аэропорты отменили, задержали и перенаправили более 130 рейсов. Например, в аэропорту Шереметьево были задержаны 44 рейса. В аэропорту Домодедово задержали 6 рейсов, один рейс был перенаправлен в другой аэропорт.