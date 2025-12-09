Свыше 100 пассажиров не смогли вылететь из Еревана в Москву из-за тумана

Фото: 123RF.com/maristos

Рейс Уральских авиалиний из Еревана в Москву, на который зарегистрировались 150 пассажиров, был задержан из-за плавающего тумана. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет был назначен в 02:40 по местному времени (01:40 по московскому времени. – Прим. ред.). Через 2 часа пассажирам предоставили напитки, а через 3,5 – еду. 60 человек разместились в гостиницах, а некоторые приняли решение ожидать дома. Также часть пассажиров отказалась от перелета или поменяла билеты на другое время.

Кроме того, в пресс-службе не подтвердили информацию СМИ о якобы произошедшем скандале в аэропорту Еревана.

"На видео, опубликованном одним из популярных телеграм-каналов, на самом деле снято общение пассажиров с представителем авиакомпании по поводу получения багажа, когда было принято решение о длительном переносе времени вылета", – отметил перевозчик.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Пулково, вызванными непогодой. Пассажирам предоставлен круглосуточный телефон мобильной приемной для обращения по вопросам соблюдения их прав.