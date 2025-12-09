Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 22:35

Транспорт

Свыше 100 пассажиров не смогли вылететь из Еревана в Москву из-за тумана

Фото: 123RF.com/maristos

Рейс Уральских авиалиний из Еревана в Москву, на который зарегистрировались 150 пассажиров, был задержан из-за плавающего тумана. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Вылет был назначен в 02:40 по местному времени (01:40 по московскому времени. – Прим. ред.). Через 2 часа пассажирам предоставили напитки, а через 3,5 – еду. 60 человек разместились в гостиницах, а некоторые приняли решение ожидать дома. Также часть пассажиров отказалась от перелета или поменяла билеты на другое время.

Кроме того, в пресс-службе не подтвердили информацию СМИ о якобы произошедшем скандале в аэропорту Еревана.

"На видео, опубликованном одним из популярных телеграм-каналов, на самом деле снято общение пассажиров с представителем авиакомпании по поводу получения багажа, когда было принято решение о длительном переносе времени вылета", – отметил перевозчик.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Пулково, вызванными непогодой. Пассажирам предоставлен круглосуточный телефон мобильной приемной для обращения по вопросам соблюдения их прав.

Более 150 россиян застряли в Ереване из-за задержки рейса на фоне непогоды

Читайте также


транспортза рубежом

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика