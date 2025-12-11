Синоптик предупредил о резком похолодании в европейской части России 12 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В пятницу, 12 декабря, температура в европейской части России в течение дня упадет на 6–7 градусов. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"До выходных будут наиболее значимые радикальные изменения в атмосферной циркуляции. Именно в пятницу – резкое изменение циркуляции, когда воздушные массы уже будут поступать в центр европейской России не с юго-запада, запада, а с севера", – сказал он.

Синоптик добавил, что в утреннее время в пятницу столбики термометров будут находится на отметке выше нуля. Температура понизится вечером до отрицательных значений из-за прохождения выраженного холодного фронта. При этом после 12:00 пойдет дождь, который затем сменится мокрым снегом.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова допустила, что в Москве до конца декабря могут происходить оттепели. По ее словам, сильные морозы для столицы стали редкостью. В город вскоре может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.