10 декабря, 11:58

Общество
Синоптик Позднякова: оттепели возможны в Москве до конца декабря

Синоптик допустила оттепели в Москве до конца декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оттепели могут начаться в Москве до конца декабря. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Вообще сильные морозы для Москвы стали редкостью, но как бы удержалась вот эта температура", – цитирует ее Агентство "Москва".

Синоптик также добавила, что в столицу может прийти еще одна волна тепла в дневное время суток.

Ранее москвичей предупредили о похолодании до минус 15 градусов в Московском регионе. Однако морозы продержатся недолго. В частности, к концу следующей недели воздух вновь прогреется до 0 градусов.

При этом, по информации научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, погода в Москве до середины декабря по климату и температуре воздуха будет соответствовать ноябрю. В целом температура будет примерно на 4 градуса выше нормальных значений.

Кроме того, синоптик уверен, что к 2050 году температура в Москве будет на 2–3 градуса выше, а климат начнет меняться. По его словам, на юге России станет еще жарче и засушливее. При этом на севере страны ожидаются колебания температуры.

Ученые назвали уходящий год одним из самых жарких в истории

