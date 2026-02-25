Форма поиска по сайту

Новости

25 февраля, 12:26

Экономика

Мишустин заявил о росте ВВП в России за три года более чем на 10%

Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

В 2025 году ВВП в России увеличился на 1%, а за последние три года его рост превысил 10%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Российская экономика, по его словам, сохраняет положительную динамику, несмотря на сложную ситуацию. Мишустин отметил, что такой результат был достигнут благодаря концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, определенных Владимиром Путиным.

"Новые задачи более сложные и требуют больших усилий: запуска проектов с длительными инвестиционными и промышленными циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков и рынков сбыта, а также укрепления собственных технологических компетенций", – сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он также отметил совершенствование системы государственного управления: современные инструменты позволяют оперативнее выявлять проблемные зоны и своевременно вносить необходимые корректировки.

Ранее Путин заявил, что зафиксированный в начале года рост цен будет краткосрочным, а к декабрю инфляция снизится до 5%. По его словам, схожая динамика фиксировалась в 2025-м, когда показатель сократился до 5,6%. Глава государства пояснил, что в начале года инфляция незначительно ускорилась из-за перенастройки налоговой системы, однако этот рост будет сохраняться недолго.

властьэкономика

