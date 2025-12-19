Путин заявил, что рост экономики России составил 9,7% за 3 года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Рост ВВП в 2025 году составил 1%, но за 3 года он достиг 9,7%, заявил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Российский лидер указал, что в Европе рост экономики составил всего 3,1%.

"Снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей", – отметил президент.

Путин подчеркнул, что снижение темпов роста в России является осознанным шагом правительства, всего руководства страны и Центрального банка. Глава государства добавил, что в целом проблему инфляции в стране получается решить. Изначально была цель снизить ее до 6%, но, возможно, к концу года она будет еще ниже, около 5,7–5,8%.

Ранее Путин отмечал, что российской экономике еще далеко до рецессии. Свои доводы он подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы, что, в свою очередь, является одним из ключевых показателей экономики.

Вместе с тем президент отметил важность понимания границы, за которой может наступить переохлаждение экономики, которое может привести к рецессии.

Большая пресс-конференция и прямая линия Путина проходит в Гостином Дворе. Число обращений от россиян в этом году составило почти 3 миллиона, лидерами по числу которых стали Москва и Санкт-Петербург.

Прием обращений продлится до окончания мероприятия. Сообщения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также при помощи сайта программы москва-путину.рф. Вопросы в фото- и видеоформате можно отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также через чат-бота мессенджера МАХ.

