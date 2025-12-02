Форма поиска по сайту

02 декабря, 18:17

Экономика

Путин заявил, что в программу долгосрочных сбережений входят все больше россиян

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Все больше граждан РФ входят в программу долгосрочных сбережений, рассказал Владимир Путин.

Российский лидер в ходе выступления на инвестиционном форуме "ВТБ Россия зовет!" отметил, что такие сбережения становятся важным источником для "длинных инвестиций".

"Уже заключено более 8 миллионов таких договоров на сумму почти 560 миллиардов рублей", – указал глава государства.

Выступая на форуме, Путин также заявил, что государственный долг остается одним из самых низких в мире. По его словам, долг РФ составляет меньше 20% от внутреннего валового продукта (ВВП). Таким образом, государство продолжает вести сбалансированную и ответственную бюджетную политику и вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике.

властьэкономика

