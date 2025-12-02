Путин заявил, что снижение инфляции в РФ – важное достижение года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", назвал снижение инфляции в России важным достижением 2025 года.

"Вместе с последовательными решениями в денежно-кредитной политике добиваемся замедления ценовой динамики", – подчеркнул президент.

По его словам, в настоящее время инфляция оценивается ниже 7% в годовом выражении. По прогнозам, к концу декабря она будет около 6%.

"Знаю, сейчас специалисты начнут высчитывать по разным параметрам, но в целом это вот так и выглядит, как я сказал. Рассчитываем, что эта тенденция будет закрепляться", – сказал глава государства.

Также он заявил, что рост ВВП России в текущем году будет в диапазоне от 0,5 до 1%. По его мнению, это ожидаемый результат.

Ранее Совфед России одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов. Уточнялось, что бюджет был утвержден исходя из прогнозируемого объема внутреннего валового продукта (ВВП) в 2026 году на уровне свыше 235 триллионов рублей. Кроме того, в федеральный бюджет был заложен ежегодный уровень инфляции, не превышающий 4%.