Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026–2028 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совфед России одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ утверждает главные характеристики российского бюджета на трехлетний период.

Бюджет утвержден исходя из прогнозируемого объема внутреннего валового продукта (ВВП) в 2026 году на уровне свыше 235 триллионов рублей. В 2027 и 2028 годах уровень ВВП составит больше 255 триллионов и свыше 276 триллионов рублей соответственно. Также в федеральный бюджет заложен ежегодный уровень инфляции, не превышающий 4%.

Общие доходы в следующем году утверждены в размере свыше 40 триллионов рублей, то есть на уровне больше 17% от ВВП. В 2027 году эта сумма достигнет почти 43 триллионов (16,8% от ВВП), а в 2028 году – почти 46 триллионов рублей (16,6% от ВВП) соответственно. Расходы на этот период составят свыше 44, 46 и 49 триллионов рублей (18,7, 18 и 17,9% ВВП) соответственно.

Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2027 года превысит 37 триллионов рублей, в 2028 – свыше 42 триллиона, а в начале 2029 года – больше 47 триллионов рублей. Предел внешнего госдолга составит почти 67, практически 64 и свыше 62 миллиардов долларов США соответственно.

При этом общий объем Фонда национального благосостояния на период с 2026 по 2028 годы утвержден на уровне 13–14 триллионов рублей. В следующем году из средств Фонда планируется потратить 38,5 миллиарда рублей на финансирование дефицита федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в российском бюджете на 2026 год только на социальный блок заложено более 19 триллионов рублей. Это выплаты по линии Социального фонда – пенсии, больничные, декретные, выплаты на детей, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью.

До этого Госдума приняла закон об индексации минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года на 20,7%. Установленная сумма составит 27 093 рубля в месяц.

