В 2026 году на Москву будет приходиться почти четверть всех доходов регионов РФ

Фото: depositphotos/blinow61

Доходы Москвы в 2026 году вырастут до 22,3% по отношению к консолидированным поступлениям регионов РФ. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на анализ проекта бюджета города и данных Минфина.

Ожидается, что доходы столицы в следующем году составят 5,93 триллиона рублей. В это же время поступления от региональных бюджетов, включая муниципалитеты, ожидается на уровне 26,6 триллиона рублей.

По данным журналистов, последние годы доля столицы в общих доходах регионов находилась вблизи 20%. В 2021–2023 годах эта доля была на уровне около 19%, в 2024 году выросла до около 21%, а в 2025 году составит 19,9%.

Минфин РФ ожидает, что доходы консолидированных бюджетов регионов в 2025 году составят 25,75 триллиона рублей, а Москва в этом году пополнит федеральный бюджет на 5,12 триллиона рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в текущем году столица сохраняет рост по всем основным показателям социально-экономического развития, что подтверждает высокий уровень устойчивости экономики города.

Сохранение такой динамики ожидается и в 2026–2028 годах. В частности, рост инвестиционной активности в следующем году составит 2,5%, а с 2027-го прогнозируется ее ускорение до 4–4,5% ежегодно.

