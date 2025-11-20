Госдума в 60 раз повысила налоги на букмекеров и тотализаторы

Фото: 123RF.com/teerawatcr

Госдума приняла закон, который повышает налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы в 60 раз. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс России в рамках бюджетного пакета.

Ожидается, что с 1 января 2026 года условия налогообложения букмекеров и тотализаторов будут серьезно ужесточены. Теперь будут учитываться не только обороты, но и финансовые результаты фирм. Кроме того, это позволит обеспечить прозрачность бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкие налоги.

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, налоги к игорному бизнесу вырастут в 60 раз с учетом правок, внесенных еще ко второму чтению законопроекта, которые были несколько смягчены по сравнению с первоначальной редакцией. Замминистра рассказал, что в 2024 году доходы бюджета от деятельности этих фирм составляли порядка 1 миллиарда рублей, а теперь ожидаются на уровне более 60 миллиардов рублей.

В документе говорится, что для букмекерских контор и тотализаторов вводят налог на прибыль в размере 25%, также устанавливается налог в 7% с разницы между ставками и выигрышами. Но из налогооблагаемой базы исключены целевые отчисления букмекеров, которые они должны передавать на развитие профессионального, детского и массового спорта.

В настоящий момент игорный бизнес платит специальный налог, устанавливаемый конкретными регионами. Например, на одну точку тотализатора предусмотрена ставка налога в размере от 10 до 14 тысяч рублей, за один процессинговый центр от 50 до 250 тысяч, а за один процессинговый центр интерактивных ставок – от 2,5 до 10 миллионов рублей.

При этом принятые от игроков ставки пока не облагаются налогом, но с выигрыша уплачивается НДФЛ по прогрессивным ставкам, которые зависят от суммы дохода, полученного игроком. Кроме того, букмекеры отчисляют 2% от общего объема принятых ставок на развитие спорта в России. Согласно нововведениям, с 2026 года размер отчислений вырастет до 2,25%, а с 2028 года – до 2,5%.

Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС с 20 до 22% с 2026 года. Для всех социально значимых товаров, включая продукты питания, лекарства, медицинскую продукцию, детские товары, издания периодической печати, сохранится льготная ставка в 10%.

Кроме того, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.

