Минфин заменил налог на разницу между ставками и выигрышами для букмекеров

Фото: 123RF.com/lukianenko

Минфин РФ заменил налог со ставок для букмекеров на налог с разницы между ставками и выигрышами в размере 7%. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Здесь уточняется текст первого чтения в отношении налогообложения в отношении игорного бизнеса у букмекеров. Предлагается смягчить ранее предлагавшиеся предложения, налог со ставок заменить на налог на разницу между ставками и выигрышами, установив при этом ставку налога на уровне 7% вместо 5%", – цитирует его ТАСС.

Как отметил Сазанов, появился риск того, что произойдет большой переток ставок в нелегальные обороты, поэтому было принято решение перейти к обложению разницы между ставками и выигрышами.

"Ставку при этом проиндексировать, вместо 5% сделать 7%", – добавил замминистра.

Ранее ФНС РФ рассказала, что не рассылает владельцам имущества уведомления за прошлый год, если в 2024-м не было объекта налогообложения или если применена освобождающая от уплаты льгота. Они также не отправляются, если общая сумма исчисленных налогов составляет менее 300 рублей или если положительное сальдо единого налогового счета, учтенное на дату формирования уведомления, превысило начисления налогов на налоговому уведомлению.

