Совфед освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Совфед одобрил закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон направлен на рост привлекательности банковских продуктов в драгметаллах. Также он выравнивает условия налогообложения НДС для таких вкладов.

В настоящее время НДС не облагаются проценты по сбережениям в российской и иностранных валютах. Теперь она также не будет касаться операций размещения драгметаллов, которые не привлечены во вклады.

В документе отмечается, что благодаря этому удастся освободить от налога выдачу займов на счет драгметаллов, которые были приобретены у третьих лиц. Закон вступает в силу через месяц.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о повышении НДС с 20 до 22% с 2026 года. Он направлен на реализацию бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Законопроект предусматривает сохранение ставки НДС в размере 10% для всех социально значимых товаров, в числе которых – продукты питания, лекарства и медицинская продукция.