Госдума в I чтении приняла проект о повышении НДС до 22%

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в I чтении проект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% с 2026 года.

Документ на рассмотрение внес кабмин в рамках бюджетного пакета. Он направлен на реализацию бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на выполнение поручений Владимира Путина и российского правительства.

Законопроект предусматривает сохранение ставки НДС в размере 10% для всех социально значимых товаров, в числе которых – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги и племенные сельскохозяйственные животные.

За счет повышения НДС дополнительные доходы бюджета в 2026–2028 годах, согласно финансово-экономическому обоснованию, могут составить в целом 4,423 триллиона рублей.

Помимо этого, для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), порог по годовой выручке, при котором необходимо уплачивать НДС, законопроектом снижается с 60 миллионов до 10 миллионов рублей. Как указано в пояснительной записке, это делается для пресечения схем дробления бизнеса.

Ожидается увеличение доходов федерального бюджета на 200 миллиардов рублей в год. Снижение аналогичного порога, до достижения которого возможно применение патентной системы налогообложения (ПСН), даст еще 7,668 миллиарда рублей за 3 года.

Кроме того, вводится нулевой НДС для добывающих компаний при продаже аффинажным компаниям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа.

При этом отменяется освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов. Прекращается эта льгота по НДС и при продаже отечественного программного обеспечения.

Ранее эксперт банковского рынка Андрей Бархота заявил, что повышение ставки НДС автоматически увеличит розничные цены и негативно скажется на инфляции. По его словам, в 2026 году прогнозируется рекордный дефицит госбюджета. Среди его наиболее устойчивых доходов лидируют налоговые поступления.

Он назвал НДС наиболее простым налогом в части администрирования, поскольку он косвенный и уже включен в стоимость товаров. Например, косвенные налоги и сборы при покупке различных товаров, особенно импортных, составляют 30–80%.