Депутат Миронов предложил ввести ограничение в 15% для наценки на продукты

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Наценка на социально значимые продукты питания не должна быть выше 15%. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

По словам депутата, нужно установить максимальную торговую наценку на первую закупку по перечню продуктов питания, которые люди покупают каждый день. Также необходимо снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания с 10 до 5%.

Как отметил Миронов, данные меры помогут снизить инфляцию. Кроме того, считает он, для этого необходимо снижение ключевой ставки Центробанка.

"Снижать не на процент, хотя бы на 5%", – заключил депутат.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что России удастся по итогам года выйти на уровень инфляции в 7%. Глава государства привел позицию ЦБ, который предполагает, что по итогу года показатель составит 7–8%. Он отметил, что меры, которые принимают власти страны, дают положительный результат.

По словам президента, проблемы с инфляцией возникли из-за резкого роста российской экономики. Однако Путин подчеркнул, что ЦБ и кабмин делают все необходимое для замедления инфляции.

