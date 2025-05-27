Правительство РФ продлило нулевую ставку НДС для отелей до 2030 года

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Правительство РФ приняло решение продлить нулевую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для отелей и других объектов размещения туристов до конца 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее в шести поселениях Иркутского муниципального округа Иркутской области, к которым относится и популярный у туристов поселок Большое Голоустное, расположенный рядом с озером Байкал, ввели туристический налог. Под него подпадают Большая Речка, Молодежный, Уриковский, Хомутовский и Ушаковский муниципальные образования.

Кроме того, с начала 2025 года туристический налог действует в Рязани. Ставки составляют 1% в 2025 году, 2% – в 2026 году и 3% – в 2027 году. Плательщиками признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

Налог также введен в Туле. Там рост ставки продлится до 5% к 2029 году. Выплата включена в счет отдельной строкой и взимается из итоговой стоимости аренды хостела, отеля или гостиницы без учета НДС.

