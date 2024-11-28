Туристический налог введут в Рязани в следующем году

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Туристический налог будет действовать на территории Рязани с 1 января 2025 года. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы, передает пресс-служба гордумы.

Согласно документу, ставки по налогу составят 1% в 2025-м, 2% – в 2026 году и 3% – в 2027-м от налоговой базы.

При этом плательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

С 2025-го туристический налог будет действовать и в Туле с аналогичной ставкой, рост которой, однако, продлится до 5% к 2029 году. Выплата будет включена в счет отдельной строкой и взимать из итоговой стоимости аренды хостела, отеля или гостиницы без учета НДС. От уплаты налога освободят отдельные категории граждан.

Еще соответствующий платеж введут во втором по численности населения городе Хакасии Черногорске, на территории которого в данный момент отсутствуют отели и кемпинги. Налог также появится и в Орле. Денежные средства направят на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов городской инфраструктуры.

