Туристический налог введут в Туле в 2025 году

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В Туле с 1 января 2025 года будет введен туристический налог, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской думы.

"Ставка туристического налога в 2025 году составит 1%, с каждым годом она будет повышаться, и к 2029 году достигнет максимального значения в 5%. Минимальная сумма налога – 100 рублей за каждый день пребывания туриста в гостинице", – сказала замглавы администрации Елена Бирживая.

Туристический налог будут включать в счет отдельной строкой и взимать из итоговой стоимости аренды хостела, отеля или гостиницы без учета НДС. От уплаты налога освободят отдельные категории граждан.

Налогоплательщиками будут выступать физические и юридические лица, владеющие гостиницами, отелями и хостелами, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. Сегодня на территории Тулы насчитывается 78 таких объектов.

Также в 2025 году введут туристический налог во втором по численности населения городе Хакасии Черногорске. В данный момент на территории муниципалитета отсутствуют отели и кемпинги, которые стали бы объектами налогообложения. Однако местные власти работают над мастер-планом по развитию туризма в регионе.

Кроме того, соответствующий налог введут в Орле. Денежные средства направят на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов городской инфраструктуры.