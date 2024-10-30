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30 октября, 17:13

Туризм

Туристический налог будет введен в Новосибирске в 2025 году

Фото: depositphotos/d.travnikov

Депутаты горсовета Новосибирска приняли решение о введении в 2025 году туристического налога, который в первый год действия будет составлять 1% и минимум 100 рублей за суточное проживание. Об этом сообщает РИА Новости.

Уже в 2026 году налоговая ставка составит 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, а начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы, отметил руководитель департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков.

"Плательщиками налога будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками имущества и оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в средствах размещения <...> включенных в реестр средств размещения", – заявил Веселков.

Кроме того, налог будет взиматься с граждан, которые проживают в гостиницах, за весь период их пребывания. Средства будут поступать в бюджет через плательщика налога. К освобожденным от уплаты налога отнесут участников СВО и их семей. 

Веселков подчеркнул, что в 2023 году Новосибирск стал лидером среди городов Сибирского федерального округа по привлекательности для туристов и занял десятое место в общероссийском рейтинге. По его словам, больше половины от общего числа туристов составляют деловые путешественники, а оставшаяся часть – люди, которые приезжают в город с целью лечения, обучения и других целей. 

"Потратить же полученные деньги планируется на туристические маршруты и увеличение красоты нашего города", – сообщил Веселков.

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев добавил, что как минимум 200 миллионов рублей в год от туристического сбора будут целенаправленно использоваться для улучшения и развития туристических маршрутов. 

Также туристический налог в следующем году введут в Орле. Денежные средства, собранные за счет этого налога, направят на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов городской инфраструктуры.

Власти Республики Алтай приняли такое же решение: в 2025 году туристический налог там будет составлять 1%, не меньше 100 рублей. Постепенно его планируют увеличить. В правительстве региона отметили, что такие меры принесут бюджету минимум 134,2 миллиона рублей за год.

Россияне стали чаще путешествовать по стране

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