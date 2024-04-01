Курортный сбор начали взимать в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей с совершеннолетних гостей, проживающих в отелях, санаториях и других местах размещения более суток. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры города.

"Закон приняли в июле 2023 года, он вступил в силу в октябре, но до 31 марта 2024 года действовала нулевая ставка для адаптации отрасли", – говорится в сообщении.

С 1 апреля оплата сбора стала обязательной. От его уплаты освобождены льготные категории граждан:



участники Великой Отечественной войны;

инвалиды;

малоимущие семьи;

лица в возрасте до 24 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга;

спортсмены и местные жители.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России предоставить регионам право на введение курортного сбора с учетом уже полученного опыта реализации эксперимента в других субъектах РФ. Программу уже реализовали на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и федеральной территории Сириус.