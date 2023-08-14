В МЭР РФ заявили, что курортный сбор в регионах будет добровольным

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Курортный сбор в российских регионах станет добровольной мерой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе", – говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что главы субъектов смогут самостоятельно решать, вводить ли сбор в регионе или воздержаться от его применения.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ наделить российские регионы правом вводить курортный сбор. Президент обратил внимание, что меру следует реализовать, опираясь на опыт, полученный в ходе применения программы в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и федеральной территории "Сириус".

