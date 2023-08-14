Путин поручил правительству РФ предоставить регионам право на введение курортного сбора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил правительству России до 15 декабря этого года предоставить регионам возможность вводить курортный сбор с учетом уже полученного опыта реализации эксперимента в других субъектах РФ. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что поручение требует обеспечить внесение в законодательство РФ изменений на введение курортного сбора с учетом опыта, который был получен в ходе реализации этой программы на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус".

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении на территории города курортного сбора, который начнут взимать с туристов с 1 апреля следующего года.

Однако, с 1 октября 2023 года соответствующий закон уже вступит в силу, но ставка сбора будет нулевой, с апреля она составит 100 рублей.

Сотрудники, постоянно работающие на территории Санкт-Петербурга на основании трудового договора или служебного контракта, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции (СВО) и многодетные семьи будут освобождены от уплаты сбора.



Курортный сбор начнет действовать в Санкт-Петербурге с октября 2023 года