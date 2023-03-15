Эксперт рассказала, существует ли ответственность за неуплату курортного сбора

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Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова рассказала, существует ли ответственность за неуплату курортного сбора, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам эксперта, прием и передача в бюджет или спецфонды регионов оплаты туристами курортного сборы осуществляется гостиницами, пансионатами, кемпингами и владельцами апартаментов. Другими способами туристы не смогут выплатить курортный сбор, именно поэтому нет ответственности за уклонение от его уплаты.

Данный сбор уже существует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Платить взнос должны совершеннолетние граждане, которые остановились в гостинице более чем на сутки.

Однако от уплаты курортного сбора освобождаются льготные категории граждан. Операторами станут юрлица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению.

Ефремова уточнила, что курортный сбор в большинстве мест составляет 50 рублей в сутки, в некоторых городах – 100 рублей. Эти деньги добавляются к цене проживания.

"У тех людей, кто снял жилье в частном секторе, принять курортный сбор может только владелец квартиры или дома и только в случае, если он работает официально, отчитываясь о всех принятых гостях и полученных от них деньгах", – добавила эксперт.

Спикер подчеркнула, что туристы, которые останавливаются в частном секторе, в большей степени не смогут уплатить турсбор, так как нет отдельной кассы. Кроме того, местные жители, сдающие жилье, не будут прибегать к использованию данной системы, чтобы не привлекать внимание налоговой инспекции и контролирующих органов, заключила Ефремова.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ проработает базу для введения курортного сбора в России.

Туристический сбор в редакции ведомства может получить форму налогового платежа, интегрированного в стоимость проживания. Полученные средства могли бы быть направлены на развитие туристической инфраструктуры и создание точек притяжения.



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