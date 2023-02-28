"Яндекс" запустил приложение для поиска отелей и авиабилетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Яндекс Путешествия" запустил мобильное приложение, с помощью которого пользователи могут бронировать номера в отелях и гостиницах, а также находить подходящие авиабилеты. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

"Сейчас в нем доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Найти подходящее место для размещения можно с помощью фильтров. Пользователи смогут ознакомиться с подходящими предложениями на карте или выбрать жилье с бесплатной отменой бронирования.

Во вкладке "Поездки" для путешественников подготовили информацию о погоде и мероприятиях в регионе на выбранные даты.

До этого стало известно, что отдохнуть у моря без оформления визы можно в Египте. При этом после прилета в страну необходимо открыть электронную визу, срок действия которой составляет 90 дней.

Популярными безвизовыми направлениями также являются ОАЭ, Сейшельские острова, Мальдивы и Индонезия. В зависимости от дальности перелета стоимость билетов в указанные страны начинается от 30 тысяч рублей.



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