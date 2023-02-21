17:46Транспорт
"Аэрофлот" откроет рейсы в турецкий Измир с 27 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" откроет рейсы в турецкий город на побережье Эгейского моря Измир с 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
"Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю", – говорится в сообщении.
Между тем вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что произошедшие в Турции подземные толчки не затронули туристические направления. Основные аэропорты, которые сейчас используются, расположены в Стамбуле, Анталье, Измире и Анкаре.
При этом 20 февраля в области сирийско-турецкой границы зафиксировали два новых землетрясения. Эпицентр толчков произошел на территории, расположенной в девяти километрах от турецкого города Антакья. Также землетрясения привели к разрушениям в провинции Хатай.
В Турции продолжается поисково-спасательная операция после разрушительного землетрясения
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!