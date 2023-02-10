Россиянам рассказали, где можно отдохнуть на море без сложностей с оформлением визы

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Россиянам рассказали, в какие страны можно отправиться отдохнуть в феврале и марте без проблем с оформлением визы. Об этом пишет RT.

Исследование провели специалисты онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Египет стал первым в списке доступных вариантов. Билеты на самолет обойдутся туристам в 29 тысяч рублей. Проживание в трехзвездочном отеле будет стоить от 12 тысяч рублей за неделю.

Когда граждане РФ прилетают в страну, им необходимо оформить электронную визу, которая действует до 90 дней.

Объединенные Арабские Эмираты стали вторыми из наиболее доступных направлений. Билеты можно купить за 30 тысяч рублей. Минимальная стоимость номера в отеле составляет 26,5 тысячи рублей.

Отмечается, что россияне могут находиться в Эмиратах до 90 дней без визы. Однако туристов предупреждают, что загранпаспорт должен быть действителен минимум полгода с момента въезда.

От 48 тысяч рублей будет стоить перелет до Сейшельских островов. Снять номер в трехзвездочном отеле можно за 70 тысяч рублей. Гражданам РФ разрешают находиться здесь без визы до 30 дней.

Чтобы отдохнуть на Мальдивах, на билеты придется потратить 60 тысяч рублей, а на проживание – 28 тысяч рублей. Россияне, прибыв в страну, получают визу, которая действует до 30 дней.

Индия также является популярным направлением для отдыха на пляже. Стоимость перелета – от 63 тысяч рублей. Цены на номера в отеле начинаются от 21 тысячи рублей. Граждан РФ просят через сайт оформить электронную визу на срок от 30 дней до пяти лет.

Что касается Индонезии, туристам придется потратить в районе 64 тысяч рублей на билеты. От 28 тысяч рублей уйдет на то, чтобы снять номер. Срок безвизового нахождения в стране сейчас составляет 30 дней.

Ранее в Ассоциации туроператоров России предупредили о нехватке номеров в отелях Абхазии на лето 2023 года. По данным специалистов, это направление является одним из самых популярных на этапе ранних продаж летнего сезона.

Так, спрос на туры в Абхазию по акции раннего бронирования вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. Сообщается, что туристов привлекает комфортное расположение и геополитическая стабильность. Также в качестве преимущества покупатели отмечают длительный купальный сезон и комфортные цены. Эксперты утверждают, что номера в отелях при таком спросе закончатся очень быстро.

Россияне установили рекорд по поездкам в страны ближнего зарубежья

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