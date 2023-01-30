АТОР предупредила о нехватке номеров в отелях Абхазии на лето 2023 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что на этапе ранних продаж летнего сезона 2023 года Абхазия является одним из наиболее востребованных туристических направлений.

По данным "Интуриста", спрос на туры в Абхазии по акции раннего бронирования вырос в три раза по сравнению с 2022 годом. В Fun&Sun было зафиксировано увеличение продаж в 2,5 раза. Представители национального туроператора "Алеан" заявили, что рост спроса составляет 67%. В "Дельфине" сообщают об увеличении популярности направления на 60–65%.

Сообщается, что туристов привлекает комфортное расположение страны и ее геополитическая стабильность. Также в качестве преимущества покупатели отмечают длительный купальный сезон и комфортные цены. Эксперты утверждают, что номера в отелях при таком спросе закончатся очень быстро.

"В Абхазии ограничен отельный фонд и максимум, который может принять регион, – это 1,5–2 миллиона туристов. Этим летом прогнозируем рост турпотока в Абхазию на уровне 20%, а значит, проблема дефицита мест в гостиницах и пансионатах еще больше усугубится", – отметил вице-президент АТОР и генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Участники рынка отмечают, что по акции раннего бронирования купить туры на лето со скидкой можно от 10 до 20%.

Ранее стало известно, что Москва, Сочи и Турция стали самыми популярными туристическими направлениями у россиян в январе 2023. Также аналитики заметили интерес путешественников к Минеральным Водам, Пхукету, Еревану и Махачкале.

Эксперт рассказал о туристических акциях

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