В "Аэрофлоте" спрогнозировали подорожание цен на внутрироссийские рейсы в 2023 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость авиабилетов на внутрироссийские рейсы в 2023 году вырастет, как минимум, на уровень инфляции, заявил генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Об этом сообщает РБК.

Он пояснил, что такой прогноз связан с сохраняющимся ростом расходов перевозчиков. По словам Александровского, "Аэрофлот" ожидает, что рост стоимости билетов будет сопоставим с текущим прогнозом уровня инфляции на 2023 год, представленный Минэкономразвития – 5,5%.

Тем не менее глава "Аэрофлота" отметил, что перевозчик не будет перекладывать на своих клиентов все дополнительные расходы в связи с ограниченной покупательной способностью населения, которая в третьем квартале 2022 года упала на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В этих условиях мы не можем на 20–30% увеличить стоимость (билетов. – Прим. ред.), тогда нам придется существенно сокращать свои объемы (перевозок. – Прим. ред.)", – добавил Александровский.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" повысил плату за возврат и обмен авиабилетов на международные рейсы до 46 евро или долларов. Речь идет о сумме, которую взимает авиакомпания. Плату пришлось повысить из-за роста расходов на выполнение этих операций, объяснили в "Аэрофлоте".

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