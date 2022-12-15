СМИ узнали о просьбе авиакомпаний разрешить полеты над Сирией

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Несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию разрешить полеты через Сирию, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Воздушное пространство этой страны понадобилось перевозчикам с самолетами с двойной регистрацией, после того, как Иордания, Турция, Саудовская Аравия, Эритрея и Йемен отказались впускать их суда.

В частности, сложности возникли у NordWind, "Икар" и iFly. Самолеты в их парке все еще сохраняют регистрацию Бермуд и Ирландии. По данным издания, отрезанные от Египта перевозчики просят открыть им трассу протяженностью менее чем в 300 километров.

Некоторые эксперты опасаются, что если они уйдут с маршрута, цены на перелеты в Египет вырастут. Другие не согласны с ними – по их мнению, при наличии альтернатив говорить о дефиците емкостей рано.

Росавиация запретила использовать воздушное пространство Сирии еще в апреле 2013 года, после того как в СМИ появилась информация об угрозе ракетного обстрела самолета NordWind, следовавшего из Египта в Казань.

Ранее Владимир Путин на трехстороннем саммите в Тегеране заявил о деструктивной линии Запада в Сирии. Он сообщил, что из указанных районов исходит реальная опасность преступности, экстремизма, сепаратизма.

До этого сообщалось, что ВКС РФ обнаружили и уничтожили группу террористов из группировки "Лива Шухада Эль-Карьятейн" в ходе процедуры воздушного патрулирования в Сирии.

Экипажи ВКС России ликвидировали боевиков, которые совершали диверсии в отношении мирных жителе и объектов гражданской инфраструктуры Сирии, действуя из пустыни.

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