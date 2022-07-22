Столица Сирии подверглась воздушной атаке – СМИ

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Дамаск и его окрестности подверглись воздушной атаке. Об этом в ночь на пятницу, 22 июля, сообщает сирийское госагентство SANA.

Отмечается, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в небе слышны взрывы. Других подробностей не приводится.

2 июля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Герасимов сообщал, что четыре израильских истребителя F-16 нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам сирийской провинции Тартус. В результате ранения получили два мирных жителя.

Ранее в этот же день три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск. Она была произведена со стороны оккупированных территорий с использованием ракет земля – земля.

До этого пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус. Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Атака была произведена со стороны Средиземного моря.