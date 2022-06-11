ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после атаки ВВС Израиля – Минтранс Сирии

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Взлетно-посадочные полосы и навигационное освещение аэропорта Дамаска выведены из строя после атаки ВВС Израиля. Об этом говорится в заявлении сирийского министерства транспорта.

Отмечается, что повреждено здание одного из терминалов. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий атаки.

"Сразу после ремонта и проверки безопасности полетов будет возобновлена работа воздушной гавани по согласованию с авиаперевозчиками", – приводит цитату из заявления министерства агентство SANA.

Также сообщается, что сирийские ПВО сбили большинство ракет, запущенных израильскими ВВС. В результате атаки один мирный житель получил ранения.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск. По данным сирийского министерства обороны, атака была произведена со стороны оккупированных территорий с использованием ракет земля – земля.

До этого пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.