Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на Дамаск – минобороны Сирии

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Три человека погибли в результате израильской ракетной атаки на сирийскую столичную провинцию Дамаск, сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны Сирии.

По информации ведомства, атака была произведена со стороны оккупированных территорий с использованием ракет земля – земля. Как уточняется, сирийские системы ПВО сбили большинство ракет.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по Сирии. Еще семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Уточняется, что атака была произведена со стороны Средиземного моря по наземным объектам в сирийских провинциях Хама и Тартус.

24 февраля израильские ВВС произвели воздушную атаку, в ходе которой погибли трое сирийских военнослужащих. Целью удара были некоторые точки в окрестностях Дамаска.

17 февраля Израиль провел ракетную атаку на район поселения Закия к югу от Дамаска. По данным военных, удары были нанесены ракетами класса "земля-земля".