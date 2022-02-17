Израиль нанес ракетные удары по Сирии

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Израиль провел ракетную атаку по объектам в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление командования сирийской армии.

По данным военных, удар обрушился на район поселения Закия к югу от Дамаска в четверг, 17 февраля, в 00:35 по московскому времени.

"Израиль нанес несколько ударов ракетами класса "земля-земля" с территорий оккупированных Голанских высот", – уточнили в армии САР.

Там добавили, что в результате атаки был нанесен материальный ущерб. При этом о пострадавших из-за произошедшего не сообщается.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Сирии отбивали атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщало агентство SANA.

В сирийской столице были слышны многочисленные сильные взрывы.