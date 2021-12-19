Пентагон занижал число погибших мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане – СМИ

Фото: depositphotos/icholakov01

Число погибших мирных жителей при нанесении американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане сильно занижено. Такое утверждение сделала газета New York Times.

Издание изучило более чем тысячу документов американского министерства обороны. Кроме того, журналисты провели оценку потерь, а также посетили свыше сотни мест, связанных с авиаударами.

Дополнительно сотрудники газеты записали интервью с выжившими местными жителями и бывшими и нынешними чиновниками из США.

"Невозможно определить полное число жертв, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон", – утверждается в материале.

По данным официальной статистики, в результате авиаударов США в рамках борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии погибли 1 417 мирных жителей. Кроме того, 188 человек стали жертвами американских ударов в Афганистане.

Как пишет газета, сотни смертей не были приняты во внимание составителями статистики. В частности, лишь 12% ударов с риском гибели мирных жителей рекомендовали к полноценному расследованию. При этом во многих случаях проверки проводило командование, наносившее удары.

В статье также указывается, что сообщения о жертвах среди мирных жителей часто отклонялись, так как на кадрах ударов не запечатлевалось тел погибших. Помимо прочего, издание утверждает, что менее чем в десяти случаях американская сторона проводила выплату компенсаций.

Ранее СМИ сообщили, что американские военные умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году. Тогда в результате случившегося погибли не менее 70 человек.

До этого в Пентагоне извинились за ошибочный авиаудар по Кабулу 29 августа. Глава американского военного ведомства подчеркивал, что Вашингтон извлечет уроки из этой ужасной ошибки. В военном ведомстве США подтвердили, что в результате этого инцидента погибли десять гражданских лиц, включая семерых детей.