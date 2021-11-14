Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

01:08

Пентагон скрыл информацию об авиаударе с человеческими жертвами в Сирии в 2019 году – СМИ

за рубежом

Фото: depositphotos/icholakov01

Американские военные умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году, из-за которого погибли не менее 70 человек. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает газета The New York Times.

Издание провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что 18 марта в 2019 году истребитель F-15 США скинул бомбу на толпу людей по указу спецподразделения Task Force 9. Все произошло в поле близ населенного пункта Эль-Багуз.

Отмечается, что сам инцидент не был предан широкой огласке, в рапортах и докладах преуменьшали ущерб, а независимое расследование было заморожено.

Газета направила всю собранную информацию в Центральное командование. В ведомстве признали факт авиаудара, назвав его оправданным, а также подтвердили, что в результате данной бомбардировки погибли по меньшей мере 80 человек.

Ранее в Пентагоне извинились за ошибочный авиаудар по Кабулу 29 августа. Глава американского военного ведомства подчеркивал, что Вашингтон извлечет уроки из этой ужасной ошибки. В военном ведомстве США подтвердили, что в результате этого инцидента погибли десять гражданских лиц, включая семерых детей.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать