Пентагон скрыл информацию об авиаударе с человеческими жертвами в Сирии в 2019 году – СМИ

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Американские военные умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году, из-за которого погибли не менее 70 человек. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает газета The New York Times.
Издание провело собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что 18 марта в 2019 году истребитель F-15 США скинул бомбу на толпу людей по указу спецподразделения Task Force 9. Все произошло в поле близ населенного пункта Эль-Багуз.
Отмечается, что сам инцидент не был предан широкой огласке, в рапортах и докладах преуменьшали ущерб, а независимое расследование было заморожено.
Газета направила всю собранную информацию в Центральное командование. В ведомстве признали факт авиаудара, назвав его оправданным, а также подтвердили, что в результате данной бомбардировки погибли по меньшей мере 80 человек.
Ранее в Пентагоне извинились за ошибочный авиаудар по Кабулу 29 августа. Глава американского военного ведомства подчеркивал, что Вашингтон извлечет уроки из этой ужасной ошибки. В военном ведомстве США подтвердили, что в результате этого инцидента погибли десять гражданских лиц, включая семерых детей.
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