Девять мирных жителей стали жертвами ракетного удара США в Кабуле – СМИ

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Фото: EPA/TASS/STRINGER
Девять мирных жителей стали жертвами ракетного удара американского беспилотника в Кабуле. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала CNN.
В распоряжении журналистов оказались заявления родственника погибших. Этот человек сумел поименно назвать всех жертв удара.
Он также заявил, что в числе погибших оказались шестеро детей. Самым младшим жертвам было два и три года.
"Мы не ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ. – Прим. ред.), это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями", – подчеркнул родственник погибших.
Ракетный удар американских ВС был нанесен в Кабуле в воскресенье, 29 августа. Целью был автомобиль, который якобы перевозил взрывчатку и принадлежал боевикам террористической организации "Вилаят Хорасан", являющейся ответвлением ИГ.
В командовании ВС США подчеркивали, что последовавшие за авиаударом вторичные взрывы свидетельствовали о том, что в автомобиле действительно находилась взрывчатка.
В Кабуле в района аэропорта произошел взрыв
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