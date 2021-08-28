Около 200 человек стали жертвами взрывов в Кабуле – СМИ

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Фото: AP/TASS/Wali Sabawoon
Около 200 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информацию высокопоставленного представителя афганского Минздрава.
Ранее сообщалось о 170 погибших в результате случившегося.
Уточняется, что жертвами взрывов стали почти 200 граждан Афганистана. Кроме того, в результате случившегося погибли 13 американских военных.
В Кабуле 26 августа произошла серия терактов. Первый взрыв произошел у отеля Baron рядом с воротами международного аэропорта Кабула, где останавливаются британцы и американцы. Взрывное устройство привел в действие смертник. Вслед за первым терактом в окрестностях воздушной гавани случился второй, сработала взрывчатка в автомобиле.
Ответственность за взрывы на себя позднее взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
В аэропорту Кабула не было россиян во время взрыва – МИД
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