Около 200 человек стали жертвами взрывов в Кабуле – СМИ

Фото: AP/TASS/Wali Sabawoon

Около 200 человек стали жертвами взрывов в Кабуле. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информацию высокопоставленного представителя афганского Минздрава.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате случившегося.

Уточняется, что жертвами взрывов стали почти 200 граждан Афганистана. Кроме того, в результате случившегося погибли 13 американских военных.

В Кабуле 26 августа произошла серия терактов. Первый взрыв произошел у отеля Baron рядом с воротами международного аэропорта Кабула, где останавливаются британцы и американцы. Взрывное устройство привел в действие смертник. Вслед за первым терактом в окрестностях воздушной гавани случился второй, сработала взрывчатка в автомобиле.

Ответственность за взрывы на себя позднее взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".