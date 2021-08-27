Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 170

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Количество жертв терактов, совершенных накануне в Кабуле, выросло до 170. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Минздрав Афганистана.

По данным ведомства, число пострадавших в результате взрывов составляет около 200 человек.

В Кабуле 26 августа произошла серия терактов. Первый взрыв произошел у отеля Baron рядом с воротами международного аэропорта Кабула, где останавливаются британцы и американцы. Взрывное устройство привел в действие смертник. Вслед за первым терактом в окрестностях воздушной гавани случился второй, сработала взрывчатка в автомобиле.

Ответственность за взрывы на себя позднее взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".