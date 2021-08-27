Стрельба произошла около аэропорта Кабула – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

В Афганистане возле восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба, сообщает телеканал Al Jazeera.

В МИД РФ отметили, что информация о раненных или убитых в результате произошедшего не поступала. Подробности произошедшего выясняются.

Накануне у ворот аэропорта Кабула прогремел взрыв. Спустя некоторое время у аэропорта, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

