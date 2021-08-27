Байден пообещал наказать ответственных за теракт в аэропорту Кабула

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Президент США Джо Байден заявил, что лиц, ответственных за теракт в аэропорту Кабула, поймают и они понесут наказание. Об этом сообщает RT.

"Тем, кто совершил эту атаку… мы не простим, мы не забудем, мы найдем вас и заставим заплатить", – сказал Байден, выступая в Белом доме.

Ранее американский лидер заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане, в том числе за гибель 12 военнослужащих США. При этом он подтвердил намерение вывести американские войска из страны к 31 августа.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации местного телеканала 1TV, один из них прогремел в трех-четырех километрах от аэропорта.

