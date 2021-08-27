Байден признал, что несет ответственность за последние события в Афганистане

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Президент США Джо Байден сообщил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане. Заявление американского лидера передает РИА Новости.

На встрече с журналистами главе государства задали вопрос, считает ли он себя ответственным за гибель 12 американских военнослужащих во взрывах в Кабуле.

"Я несу ответственность фундаментально за все, что произошло", – отметил Байден.

При этом президент США подтвердил намерение вывести американские войска из страны к 31 августа. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с военным руководством по данному вопросу.

"Они (командиры. – Прим. ред.) дали понять, что мы можем и должны выполнить эту миссию, и мы сделаем это. Такой приказ я отдал", – сказал Байден.

Американский лидер добавил, что эвакуация продолжится даже в нынешних условиях постоянной угрозы.

"Мы продолжим делать это, если не случится какой-либо исключительной перемены", – заключил Байден.

26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.

По информации СМИ, взрыв у ворот аэропорта был организован запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Взрывное устройство активировал террорист-смертник.

Позднее стало известно о еще нескольких взрывах. По информации турецкого телеканала TRT, один из них оказался мощным.