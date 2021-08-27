В аэропорту Кабула не было россиян во время взрыва – МИД

В момент теракта в аэропорту Кабула не было россиян, сообщили в МИД. Число жертв двух взрывов уже достигло 103 человек.

Среди погибших – 90 граждан Афганистана и 13 военнослужащих армии США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.