США начали вывод воинского контингента из Афганистана – СМИ

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Соединенные Штаты начали выводить воинский контингент из Афганистана. Об этом сообщает телеканал Foх.

"Военные США начали уход из Афганистана", – заявили в интервью каналу анонимные американские чиновники.

Уточняется, что за последние дни американские власти перебросили в аэропорт Кабула до 6,5 тысячи военнослужащих. Это было сделано для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.

Ранее президент США Джо Байден не исключил продления миссии по выводу войск США из Афганистана. По данным New York Times, он озвучил данную информацию на встрече G7.

До этого представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана после 31 августа. Он добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.

В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.