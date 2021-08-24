Байден не исключил продления миссии по выводу войск США из Афганистана – СМИ

24 августа, 22:31
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Джо Байден по-прежнему рассчитывает завершить вывод американских войск из Афганистана до 31 августа, однако не исключает продления сроков данной миссии. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным издания, Байден озвучил данную информацию на встрече "Большой семерки".
"По словам высокопоставленного представителя администрации, Байден заявил, что он намерен на данный момент вывести американские войска из Афганистана к назначенному им дедлайну 31 августа, сославшись на высокий риск террористического нападения. Но президент заявил, что есть возможность продления этой миссии, заявил представитель", – говорится в материале.
Ранее представитель запрещенного в России террористического движения "Талибан" Сухейл Шахин заявил, что США и Британия не получат дополнительное время для вывода войск из Афганистана после 31 августа. Он добавил, что задержка эвакуации военных этих стран вызовет недоверие.
В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики движения "Талибан" ускорили наступление на ряде направлений.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
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