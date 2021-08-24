Украинский самолет, "угнанный" в Кабуле, был продан – СМИ

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"Угнанный" в Кабуле украинский самолет на самом деле был продан. Об этом, ссылаясь на собственный источник, в своем телеграм-канале сообщает издание "Страна.ua".

"На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями. То есть никакого угона не было", – утверждает источник издания.

В публикации отмечается, что большинство "афганских беженцев", которых вывозят из Кабула украинскими самолетами, также покупают места на борту.

О том, что неизвестные захватили и угнали в Иран украинский самолет, заявил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин. По его словам, захватчики были вооружены.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг данные об угнанном в Афганистане самолете. Он уточнил, что все самолеты, участвовавшие в эвакуации украинцев из Афганистана, безопасно вернулись в страну. Всего состоялось три эвакуационных рейса.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда члены запрещенного на территории РФ движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.